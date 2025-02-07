Эксперты отметили, что этот внедорожник с пробегом не уступает своему преемнику.

В сегменте внедорожников есть большое количество различных моделей. Тем не менее многих из них предназначены исключительно для поездок по бездорожью и недостаточно комфортные для ежедневных поездок.

Эксперты издания Top Speed порекомендовали один японский внедорожник, который не только способен справиться с практически любой задачей, но и предлагает высокий уровень комфорта.

Тем, кто ищет отличный премиальный внедорожник с пробегом, рекомендуют обратить внимание на Lexus GX. Эксперты отметили, что это очень надежная модель с богатым оснащением.

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В издании поделились, что лучшим решением станет покупка Lexus GX 2021 или 2022 года выпуска. В Consumer Reports присудили модели этих годов выпуска 5 из 5 баллов за надежность. Также внедорожник получил наивысший балл в рейтинге удовлетворенности владельцев.

Эксперты рекомендуют выбрать Lexus GX с 4,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем V8 мощностью 301 л.с. и 446 Нм крутящего момента. Этот мотор работает в паре с 6-ступенчатой автоматической КПП.

В издании добавили, что с таким двигателем Lexus GX расходует в среднем около 13,7 литра на 100 км в смешанном цикле. Также внедорожник способен развивать скорость до 177 км/ч.

Еще одним плюсом подержанного Lexus GX второго поколения является то, что этот внедорожник значительно дешевле новой модели. Тем не менее, по словам экспертов, этот автомобиль предлагает современные функции и может прослужить долгие годы без поломок.

Другие рекомендации экспертов

Эксперт порекомендовал стильный хэтчбек с пробегом, который выглядит дороже своей реальной цены. По его словам, этот автомобиль практичный и дешевый в обслуживании.

Кроме того, были названы 10 лучших компактных электромобилей, которые стоит купить в 2025 году. По словам экспертов, лидер этого рейтинга предлагает комфортную подвеску и отличную информационно-развлекательную систему.

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