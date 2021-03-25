Карантинные правила проезда в наземном общественном транспорте несколько ослабили несмотря на локдаун.

В Киеве официально разрешили перевозить в общественном транспорте стоячих пассажиров. Соответствующее решение сегодня приняла постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом вечером сообщили в КП "Киевпастранс".

"С завтрашнего дня наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров. Ведь общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров - суммарно половину от общей вместимости транспортного средства. Имеющиеся лимиты на перевозки подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей пассажировместимости", - отмечается в сообщении.

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При этом киевлянам и гостям города напомнили, что карантинные ограничения в транспорте остаются, хоть и становятся менее строгими.

В то же время в Госпродпотребслужбе столицы назвали общественный транспорт, в частности маршрутки, одним из главных нарушителей карантина в Киеве.

Локдаун в Киеве: что было раньше

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина, хотя на уровне местных властей карантин был усилен еще с 20 марта.

"Красная" зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах.

В Киеве решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений. В частности - транспортные средства должны быть заполнены лишь на 50% мест.

В Госпотребслужбе заявили, что в Киеве будут проверять частных перевозчиков на предмет соблюдения норм карантина о пребывании в салоне ограниченного числа пассажиров.

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Автор: Юрий Годован