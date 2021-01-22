На мировом рынке новый лайнер будет конкурировать с европейским Airbus A320neo и американским Boeing 737 MAX.

Китайская авиастроительная корпорация COMAC провела испытания перспективного узкофюзеляжного авиалайнера C919 в условиях сильных морозов.

Читайте такжеВ Европе хотят сократить экипажи пассажирских самолетов до одного пилотаКак сообшщает портал N+1, испытания проводились в аэропорту Хулун-Буир Хайлар во Внутренней Монголии и были признаны успешными.

Разработка C919 ведется с первой половины 2010-х годов. Это крупнейший лайнер, спроектированный и построенный в Китае. Самолет имеет в длину 38,9 метра и размах крыла 35,8 метра. Лайнер будет выпускаться в трех вариантах, рассчитанных на перевозку 156, 168 и 174 пассажиров соответственно.

Максимальная взлетная масса самолета составляет 77 тонн. C919 рассчитан на полеты на скорости в 834 километров в час на расстояние до 5,5 тысячи километров.

Первый полет самолета состоялся в 2017 году. Китайские разработчики намерены поставлять C919 на экспорт. Планируется, что на мировом рынке новый лайнер будет конкурировать с европейским Airbus A320neo и американским Boeing 737 MAX.

Испытания морозами проводились в рамках программы сертификации самолета, начавшейся в ноябре 2019 года. В общей сложности проверки заняли 20 дней, в ходе которых работа двигателей самолета и его бортовых систем была проверена при морозах до −40 градусов Цельсия.

COMAC рассчитывает завершить сертификацию C919 до конца текущего года. Затем корпорация начнет поставки лайнеров заказчикам. К настоящему времени авиакомпании разместили твердые заказы на 305 самолетов C919.

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Автор: УНИАН