Геращенко похвастался успехами камер видеофиксации на дорогах

Водители стали меньше превышать скорость после запуска системы автофиксации нарушений ПДД.

На второй день работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) нарушителей стало меньше на 40%.

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Об этом сообщает в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его данным, за девять часов работы в понедельник, 1 июня, с 00:00 до 9:00 система зафиксировала 17 477 случаев превышения автомобилями допустимой скорости. А уже во вторник за те же девять часов количество нарушителей уменьшилось до 10 469.

"Это означает, что вероятность совершения ДТП связанного с нарушением водителем скоростного режима также снизилась", - отметил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, с 00:01 1 июня в Украине заработала система автоматической фиксации нарушений ПДД.

Первые камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться по всей Украине, на автомагистралях - за счет государства, в городах и ОТГ - за счет местных бюджетов.

Места установки камер будут согласовываться с Департаментом патрульной полиции.

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