Новым директором стал Александр Олейник.

Кабинет министров согласовал назначение Александра Олейника на должность директора госпредприятия «Морской торговый порт «Пивденный».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры в своем Telegram-канале.

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На этой должности он заменит Сергея Ковшара, который, по информации министерства, продолжит работу в этой отрасли.

Пресс-служба напомнила, что Олейник с ноября 2019 года до августа 2020 года был исполняющим обязанности директора морпорта «Пивденный». До этого он длительное время занимал должность директора ГП «Мариупольский морской торговый порт».

Морской порт «Пивденный»: что необходимо знать

Морской торговый порт «Пивденный» – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

17 апреля 2019 года Кабинет министров Украины переименовал морской торговый порт «Южный» в порт «Пивденный».

В ноябре 2019 года Министерство инфраструктуры Украины назначило исполняющим обязанности директора государственного предприятия «Морской торговый порт «Пивденный» (Одесская обл.) Александра Олейника.

В августе 2020 года Кабмин принял распоряжение о временном возложении обязанностей директора государственного предприятия «Морской торговый порт «Пивденный» на Сергея Ковшара.

Крупнейший по объемам перевалки грузов среди портов Украины – морской торговый порт «Пивденный» (Одесская обл.) в 2020 году нарастил перевалку грузов на 14,5% – до 61,664 млн тонн.

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Автор: Павел Степанец