По словам Улютина, этих средств хватит, чтобы реконструировать и отремонтировать около 43 тыс. км дорог государственного значения и 119 тыс. км дорог местного значения.

Кабинет министров Украины планирует в течение следующих трех лет выделить на строительство и содержание автомобильных дорог 240,6 млрд грн из государственного бюджета.

Как сообщила пресс-служба Министерство финансов, об этом рассказал заместитель министра Денис Улютин со ссылкой на принятую правительством Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

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«В течение 2022-2024 годов государство планирует потратить 240,6 млрд грн на развитие и содержание сети автомобильных дорог государственного и местного значения, коммунальных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения», - цитирует пресс-служба Улютина.

По его словам, главный распорядитель бюджетных средств по этому направлению «Укравтодор» планирует, что это позволит построить, реконструировать и отремонтировать около 43 тыс. км дорог государственного значения и 119 тыс. км дорог местного значения.

«Благодаря этому количество дорожно-транспортных происшествий должно сократиться ориентировочно на 7%. Главные распорядители будут отчитываться о достижении поставленных ими целей, что позволит каждому гражданину оценить их эффективность», - отметил Улютин.

Бюджетная декларация

Кабинет министров 31 мая 2021 года одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточного минимума и другие цели государственной политики.

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Автор: Богдан Слуцкий