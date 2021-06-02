Такое решение вызвано необходимостью приведения законодательства в соответствие с Водным кодексом Украины и законом "О морских портах Украины".

Кабинет министров определил границы акваторий морских портов "Измаил", "Рени" и специализированного морского порта "Ольвия".

Соответствующие постановления правительство приняло на сегодняшнем заседании.

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Отмечается, что такое решение вызвано необходимостью приведения законодательства в соответствие с Водным кодексом Украины и законом "О морских портах Украины".

Акватории морских портов

В январе Кабинет министров определил границы акваторий морского порта "Пивденный" и портов Мариуполя, Белгород-Днестровского, Скадовска и Бердянска.

В декабре 2020 года Кабинет министров определил границы территорий морских торговых портов Херсона, Измаила, Бердянска и Одессы.

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Автор: Павел Степанец