Кабинет министров определил границы акваторий морских портов "Измаил", "Рени" и специализированного морского порта "Ольвия".
Соответствующие постановления правительство приняло на сегодняшнем заседании.
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Отмечается, что такое решение вызвано необходимостью приведения законодательства в соответствие с Водным кодексом Украины и законом "О морских портах Украины".
Акватории морских портов
В январе Кабинет министров определил границы акваторий морского порта "Пивденный" и портов Мариуполя, Белгород-Днестровского, Скадовска и Бердянска.
В декабре 2020 года Кабинет министров определил границы территорий морских торговых портов Херсона, Измаила, Бердянска и Одессы.
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