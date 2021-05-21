Главу агентства Кубракова парламент назначил министром инфраструктуры.

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании возложил на Евгения Кузькина временное исполнение обязанностей главы "Укравтодора".

Об этом говорится в распоряжении, которое опубликовано на правительственном портале.

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Евгений Кузькин до этого занимал должность первого заместителя главы агентства Александра Кубракова, который стал министром инфраструктуры.

Как сказано в распоряжении, Кузькин назначен вр.и.о. главы "Укравтодора" до назначения в установленном порядке главы агентства.

Уход Кубракова

Верховная Рада 20 мая назначила председателя "Укравтодора" Александра Кубракова министром инфраструктуры.

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Автор: Дмитрий Шварц