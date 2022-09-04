Правительство Израиля приняло решение запретить полеты Boeing 747 и подобных самолетов с четырьмя двигателями, чтобы снизить уровень шума и загрязнения воздуха.
Об этом сообщает Reuters.
Предполагается, что запрет на полеты вступил в силу с 31 марта 2023 года. Эксплуатация воздушных судов с четырьмя двигателями будет разрешена в исключительных случаях только при наличии специального разрешения.
В рамках плана, разрабатываемого для улучшения окружающей среды, израильские власти заявили, что уже сообщили авиакомпаниям о том, что они не смогут приземляться крупными самолетами в аэропорту "Бен-Гурион" вблизи Тель-Авива с летнего сезона 2023 года.
Ограничение касается в основном грузовых самолетов, поскольку большинство перевозчиков перестали использовать Boeing 747 и другие самолеты с четырьмя моторами на маршрутах в Израиль.
Израильская авиакомпания El A уже сняла с эксплуатации свой парк самолетов 747 и использует двухмоторные самолеты Boeing 777 и 787 на дальних маршрутах. Другие компании также используют эти самолеты Boeing или аналогичные Airbus до Бен-Гуриона.
Война в Украине и ситуация с самолетами:
24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс.
Евросоюз и США ввели санкции, которые запрещают техническое обслуживание и поставку запчастей самолетов Airbus и Boeing из флота российских авиакомпаний. Позже к санкциям присоединился производитель региональных авиалайнеров Embraer из Бразилии.
Санкции могут привести к практически полной остановке авиасообщения России с внешним миром, потому что 90% гражданского флота состоит из воздушных судов западного производства.
1 августа пилотам в РФ разрешили тормозить двигателем для сохранения колодок.
8 августа появилась информация о том, что авиакомпании России начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций.
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