Объем грузоперевозок в Украине упал на 20%

В целом все украинские транспортные предприятия в первом полугодии 2020 года перевезли 275 миллионов тонн грузов

Грузооборот транспортных предприятий Украины в первом полугодии 2020 года уменьшился на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 135,1 млрд тонно-километров (ткм).

Об этом сообщает Госстат.

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В целом все украинские транспортные предприятия в первом полугодии 2020 года перевезли 275,5 млн т грузов, на 16,3% меньше по сравнению с январем-июнем 2019 года.

Грузооборот

Грузооборот железнодорожного транспорта за январь-июнь 2020 года составил 82,68 млрд ткм и снизился на 10,1%, перевезено 143,2 млн т грузов (на 8,7% меньше).

Грузооборот автотранспорта составил 20,09 млрд ткм (минус 13,4%), перевезено 85,6 млн т грузов (на 24,2% меньше).

Грузооборот водного транспорта составил почти 1,37 млрд ткм (минус 11,7%), было перевезено 2,2 млн т грузов (на 10,9% меньше).

Грузооборот авиационного транспорта — 165,1 млн ткм (вырос на 8,4%), перевезено около 40 тыс. т грузов (на 5,7% меньше).

Грузооборот трубопроводного транспорта — 30,82 млрд ткм (на 39,8% меньше), было прокачано 44,5 млн т грузов (на 21,8% меньше).

Грузооборот: как менялась ситуация

Транспортные предприятия Украины в 2019 году увеличили перевозку грузов по сравнению с 2018 годом на 8% – до 674,5 миллиона тонн, а перевозку пассажиров сократили на 4% - до 4,26 миллиарда человек.

Транспортные предприятия Украины в январе-мае 2020 года сократили перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 16,5% - до 229 миллионов тонн, а перевозку пассажиров также - на 43,7%, до 1,012 миллиарда человек.

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