Россия решила "наказать" Польшу "за захват здания школы" при посольстве РФ.

Государственная дума России потребовала запретить польским автомобильным перевозчикам осуществлять передвижение по территории агрессора.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив при этом, что польские фуры также должны быть лишены возможности заправляться по российским ценам. По словам Володина, для них должна быть установлена цена на уровне ЕС.

"В результате принятого решения поляки лишатся порядка 8,5 миллиардов евро доходов, получаемых за счёт России. Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тыс. водителей, которые из за их поступков потеряют работу, а около 2 тыс. польских транспортных компаний обанкротятся", - написал Володин.

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Данная мера – это "наказание" Россией Польши "за захват здания школы" при посольстве РФ.

Как говорится на сайте Госдумы агрессора, предложено допустить передвижение польских грузовиков от российской границы до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков.

"Захват" школы при посольстве РФ

29 ареля 2023 года стало известно о том, что власти Варшавы выселяют школу россиян при посольстве РФ. Однако русские решили уйти "ярко" - под советскую песнь "Прощание славянки".

Власти Польши дали россиянам время до вечера, чтобы освободить помещения. В традиционной манере кремлевские пропагандисты заявили о "захвате" школы, в то время их сограждане пакуют чемоданы под наблюдением полиции.

Российский посол Сергей Андреев пригрозил Варшаве "протестом". "Мы найдем место для продолжения работы школы. Она продолжит работу в других помещениях дипломатической миссии", - заявил он.

В МИД РФ зявили о "вторжении" на территорию школы и "вопиющем нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях". "Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России", - говорится в сообщении российского ведомства.

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