Также предлагается на 750 миллионов гривень увеличить расходы на финансирование МВД.

Верховная Рада на заседании 17 сентября приняла законопроект №3991, который предусматривает перенаправление 2,2 миллиарда гривен субсидий на ремонт дорог. Документ во втором чтении поддержали 255 нардепов.

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Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Закон предусматривает дополнительное выделение "Укравтодору" из госбюджета 2,16 миллиарда гривень на ремонт мостов и дорог - при этом на такую же сумму предусмотрено сокращение расходов Минсоцполитики по бюджетной программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в наличной форме", - говорится в сообщении.

Также предлагается на 750 миллионов гривень увеличить расходы госбюджета на финансирование МВД, увеличив на такую же сумму доходы госбюджета в части неналоговых поступлений.

Кроме этого, документ предусматривает выделение из бюджета 243,75 миллиона гривень областным государственным администрациям (в том числе 199,79 миллиона гривень - на оплату труда), 117,3 миллиона гривень - Минюста по программе "Исполнение наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".

Для ГБР предлагают выделить 68,6 миллиона гривень, 9,8 миллиона гривень - для Минэнерго (из них 8,03 миллиона гривень - на оплату труда).

Согласно изменениям, внесенным ко второму чтению, расходы в объеме 2,87 миллиарда гривен, запланированы на обслуживание госдолга, перенаправлены на ряд других программ.

Так, 5,87 миллиона гривень выделены на создание комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, 25 миллионов гривень - на содержание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Также дополнительно выделят 301,33 миллиона гривень на содержание органов прокуратуры, 381 миллион гривень - на обеспечение деятельности Вооруженных сил, 290 миллионов гривень - СБУ, 50 миллионов гривен - на приобретение жилья для военнослужащих Государственной пограничной службы.

Что этому предшествовало

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что власть перераспределила 35 миллиардов гривен из Covid-фонда на "большое строительство" чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.

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Автор: УНИАН