Столичный фуникулер завтра возобновит работу после ремонта

Фуникулер начнет обслуживание пассажиров с 12:00.

Киевский фуникулер завтра возобновит работу после планового ремонта.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Густелева.

Фуникулер начнет обслуживание пассажиров в пятницу, 21 августа, с 12:00.

Во время планового ежегодного ремонта фуникулера специалисты провели ремонтные работы в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть. Также были заменены колеса вагонов и частично обшивка.

Как заметил Густелев, осуществлена ​​проверка системы безопасности. Вагоны прошли статические и динамические испытания под большой нагрузкой.

Как сообщал УНИАН, 3 августа Киевский фуникулер закрыли на ежегодный плановый ремонт.

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Автор: Лариса Бекета