Столичный фуникулер завтра возобновит работу после ремонта
Киевский фуникулер завтра возобновит работу после планового ремонта.
Читайте такжеШулявский мост опять ремонтируют: где и когда перекроют движение
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Густелева.
Фуникулер начнет обслуживание пассажиров в пятницу, 21 августа, с 12:00.
Во время планового ежегодного ремонта фуникулера специалисты провели ремонтные работы в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть. Также были заменены колеса вагонов и частично обшивка.
Как заметил Густелев, осуществлена проверка системы безопасности. Вагоны прошли статические и динамические испытания под большой нагрузкой.
Как сообщал УНИАН, 3 августа Киевский фуникулер закрыли на ежегодный плановый ремонт.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram