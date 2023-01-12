Предварительная проверка выявила сбой в поврежденном файле базы данных.

Воздушное сообщение в США восстанавливается после ночного отключения системы уведомления о воздушных миссиях, которая предоставляет летным экипажам информацию о безопасности.

Как сообщает Федеральное управление авиации (FAA), на данный момент наземная остановка вылетов снята.

"Предварительная проверка выявила сбой в поврежденном файле базы данных. На данный момент нет никаких доказательств кибератаки", - говорится в сообщении FAA.

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В FAA отметили, что сейчас поводятся окончательные проверки и перезагрузка системы. Все самолеты, находящиеся в настоящее время в небе, могут безопасно приземлиться.

Отмена авиарейсов в США 11 января:

11 января 2023 года в США в результате сбоя в работе в компьютерной системы Федерального управления авиации (FAA) возникли масштабные проблемы с выполнением авиарейсов.

Все исходящие рейсы были остановлены, поскольку FAA работало над восстановлением своей системы уведомлений о воздушных миссиях (NOTAM), которая предупреждает пилотов о потенциальных опасностях на маршруте полета.

Было задержано около 2512 рейсов, 141 рейс был отменен. Большинство задержек было сосредоточено на восточном побережье.

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