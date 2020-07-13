Поезда в Германии стали пунктуальнее во время эпидемии коронавируса

Одной из причин увеличения пунктуальности стало небольшое количество поездов во время коронакризиса.

Поезда немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn (DB) стали гораздо пунктуальнее во времена эпидемии коронавирус.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

В первой половине 2020 года в среднем 83,5% поездов дальнего сообщения Deutsche Bahn прибывали вовремя, сообщили в компании.

"Конечно, небольшое количество поездов во время коронакризиса также способствовала значительному росту пунктуальности", - уточнили в Deutsche Bahn.

Тем временем заполняемость поездов далеко следования восстанавливается медленно и сейчас составляет около 30 процентов. В определенные периоды во время кризиса, когда действовали жесткие ограничения в Германии, количество пассажиров сокращалось почти на 90%.

Вместе с тем в Deutsche Bahn заверили, что улучшению показателя пунктуальности поездов дальнего сообщения также способствовало совершенствование управления ремонтом путей и поездов, а также уменьшение количества неполадок инфраструктуры.

В Deutsche Bahn отметили, что в последний раз их поезда дальнего следования были такими же пунктуальными за первые шесть месяцев года еще в 2008-ом. В прошлом году показатель пунктуальности за тот же период составил 77,2%.

В Германии поезд считается пунктуальным, если он прибыл в пункт назначения с отставанием от расписания не более чем на шесть минут.

Напомним, в 2019 году в Германии согласовали выделение 86 миллиардов евро на реализацию 10-летнего плана по улучшению железнодорожной сети Deutsche Bahn.

Поезда Deutsche Bahn часто критикуют за опоздание. В прошлом немка связала шарф, чтобы продемонстрировать опоздания поездов, и его продали на eBay за 7550 евро.

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