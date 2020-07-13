Поезда в Германии стали пунктуальнее во время эпидемии коронавируса
Поезда немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn (DB) стали гораздо пунктуальнее во времена эпидемии коронавирус.
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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
В первой половине 2020 года в среднем 83,5% поездов дальнего сообщения Deutsche Bahn прибывали вовремя, сообщили в компании.
"Конечно, небольшое количество поездов во время коронакризиса также способствовала значительному росту пунктуальности", - уточнили в Deutsche Bahn.
Тем временем заполняемость поездов далеко следования восстанавливается медленно и сейчас составляет около 30 процентов. В определенные периоды во время кризиса, когда действовали жесткие ограничения в Германии, количество пассажиров сокращалось почти на 90%.
Вместе с тем в Deutsche Bahn заверили, что улучшению показателя пунктуальности поездов дальнего сообщения также способствовало совершенствование управления ремонтом путей и поездов, а также уменьшение количества неполадок инфраструктуры.
В Deutsche Bahn отметили, что в последний раз их поезда дальнего следования были такими же пунктуальными за первые шесть месяцев года еще в 2008-ом. В прошлом году показатель пунктуальности за тот же период составил 77,2%.
В Германии поезд считается пунктуальным, если он прибыл в пункт назначения с отставанием от расписания не более чем на шесть минут.
Напомним, в 2019 году в Германии согласовали выделение 86 миллиардов евро на реализацию 10-летнего плана по улучшению железнодорожной сети Deutsche Bahn.
Поезда Deutsche Bahn часто критикуют за опоздание. В прошлом немка связала шарф, чтобы продемонстрировать опоздания поездов, и его продали на eBay за 7550 евро.
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