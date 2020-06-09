Продажи электрокаров в Украине выросли почти на треть

Самым популярным электрокаром среди украинских снова стал NISSAN Leaf.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в мае текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,8% – до 943 единиц.

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Как сообщили в ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", из этого количества: легковых - 915 штук, коммерческих - 28 штук.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом, майский спрос на легковые электромобили в Украине вырос в полтора раза, а на коммерческие снизился на 15 процентов.

Рынок коммерческих автомобилей на электротяге состоял исключительно из импортного секонд-хенда и не отличался разнообразием.

"Основную массу, как и в прошлом году, составили электромобили модели RENAULT Kangoo Z. E., которых было зарегистрировано 22 единицы", - говорится в сообщении.

В то же время, в регистрациях легковых электрокаров присутствовали новые машины, но их было всего 60 штук, а большую часть (855 штук) составили старые автомобили.

Самым популярным электрокаром среди украинских снова стал NISSAN Leaf. В прошлом месяце 282 автомобиля этой модели пополнили автопарк страны.

На втором месте TESLA Model S, ее выбрали 136 автомобилистов.

Также в майскую пятерку самых популярных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошли: TESLA Model 3 - 128 штук; CHEVROLET Bolt EV - 50 штук; TESLA Model X- 45 штук.

Всего с начала года в Украине было поставлено на учет 2690 единиц автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге: 2548 штук легковых авто, 141 штуку коммерческих и один автобус.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились почти в 1,5 раза – до 7542 единиц.

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