Когда возобновят движение электричек: план-график от “Укрзализныци”

"Укрзализныця" разработала план поэтапного восстановления пригородного сообщения.

Акционерная компания “Укрзализныця" разработала план мероприятий по восстановлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, введенного правительством в связи с распространением COVID-19. Планом предусмотрено две очереди возобновление курсирования пригородных поездов.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на исполняющего обязанности председателя правления АО «Укрзализныця» Ивана Юрика.

Как сообщил глава компании, при условии отмены или смягчения карантинных мероприятий, "Укрзализныця" готова оперативно осуществить назначение поездов и известить население о возобновлении пригородного сообщения.

«Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, состоится в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к месту работы в часы «пик», на втором - планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом, полностью восстановить пригородный железнодорожный движение», — уточнил Юрик.

Сейчас специалисты компании проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляют текущие ремонты вокзалов и поездов. Для работников пассажирского хозяйства закупаются средства индивидуальной защиты, отмечают в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения, который планируется проводить в 3 этапа.