В сети KLO все виды топлива подорожали на 20 коп./л: А-95 – до 29,89 грн/л, А-92 и ДТ — до 28,89 грн/л.

С 22 по 23 марта розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост.

Средняя цена на бензин А-92 составляет 28,02 грн/л, на бензин А-95 - 29,03 грн/л. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу «А-95».

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Сеть АЗК AMIC подняла ценники на 18-21 коп./л: бензин А-95 подорожал до 29,36 грн/л, А-92 — до 28,36 грн/л, ДТ — до 8,29 грн/л.

В сети KLO все виды топлива подорожали на 20 коп./л: А-95 – до 29,89 грн/л, А-92 и ДТ — до 28,89 грн/л.

На станциях «Татнефть-АЗС-Украина» бензины подорожали на 72 коп./л, ДТ — на 90 коп./л. На 40–30 коп./л топливо подорожало в сети Prime.

«БРСМ-Нафта» и Motto повысили цены на бензины и ДТ в среднем на 4-22 коп./л.

Что этому предшествовало

По поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля в Украине были созданы региональные спецкомиссии, которые будут бороться с фальсификатом бензина, дизеля и сжиженного газа на АЗС.

Ранее эксперты отмечали рост цен на топливо на украинских АЗС, который наблюдается последние несколько месяцев из-за существенного увеличения стоимости нефти на мировых рынках.

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Автор: Елена Коваленко