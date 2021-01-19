19 января АЗС повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–45 коп./л.

Розничные сети 19 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–45 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.ua.

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Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 21-25 коп./л, до 12,21–12,23 грн/л.

Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Винницкой и Хмельницкой областях, где стоимость автогаза выросла на 75 коп./л и 55 коп./л — до 12,55 грн/л соответственно. В других областях цена выросла на 10-50 коп./л.

В сети ОККО продукт подорожал на 31 коп./л, до 13,66 грн/л.

«БРСМ-Нафта» во всех регионах своего присутствия подняла цены на 10-30 коп./л, до 12,49-13,19 грн/л.

Такие сети как AMIC, KLO, UPG, «Параллель», Chipo, «Нефтек», Marshal, SUN OIL, Mango и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-45 коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 19 января составила 12,77 грн/л (+15 коп./л).

Предыдущее подорожание

По состоянию на 18 января 2021 года розничные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп./л.

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Автор: УНИАН