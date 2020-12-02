Разработчики рассчитывают, что искусственный интеллект поможет значительно уменьшить боевые потери.

Американский авиастроительный концерн Boeing провел серию испытаний группы беспилотных летательных аппаратов, с установленными на борту системами искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Flightglobal.

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Разработчики рассматривают системы искусственного интеллекта на военной технике в качестве инструмента, который позволит снизить нагрузку на операторов и значительно уменьшить боевые потери.

В частности, предполагается, что, например, группы «умных» беспилотников смогут вести разведку или наносить удары по позициям противника в закрытом воздушном пространстве, охраняемом системами противовоздушной обороны.

Boeing проводил летные испытания беспилотников на протяжении десяти дней. Проверки проходили на полигоне в Квинсленде в Австралии. Испытания проводились поэтапно: после каждого полета разработчики добавляли в группу по одному беспилотнику. В общей сложности в группу вошли пять аппаратов, которые выполняли полеты на скорости 270 километров в час.

В воздухе беспилотники обменивались данными друг с другом, распределяли роли в группе. Разработчики также отмечают, что «бывалые» беспилотники «обучали» аппараты, только что присоединившиеся к группе.

Ранее Boeing провел летные испытания небольшой группы беспилотников под управлением искусственного интеллекта. Во время испытаний аппараты самостоятельно провели разведку местности, обнаружили на ней цели и классифицировали их. Аппараты пролетели по заранее заданному маршруту. Данными об обнаруженных целях аппараты обменивались друг с другом, а также с наземной техникой и оператором.

Искусственный интеллект в авиации

26 ноября 2020 года стало известно о том, что в США создают систему, способную автоматически обрабатывать данные с сенсоров беспилотных летательных аппаратов, управлять этими сенсорами и полетом.

Соответствующий контракт заключили Объединенный центр искусственного интеллекта, подразделение министерства обороны США, отвечающее за разработку и внедрение военных систем искусственного интеллекта с американской компанией General Atomics.

На разработку системы планируется потратить не более 93,3 миллиона долларов.

Согласно контракту General Atomics должна будет установить новую систему искусственного интеллекта на ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper и провести ее летные испытания.

Система должна будет управлять всеми сенсорами беспилотника, включая аппаратуру радиоэлектронной разведки и радиолокационную станцию Lynx с синтезированной апертурой. Система искусственного интеллекта, получившая название Metis, также должна будет отвечать за управление полетом беспилотника.

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Автор: УНИАН