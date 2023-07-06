Полеты будут осуществляться на американском самолете Boeing 737-8

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных против РФ в связи с вторжением в Украину, белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" объявило о запуске прямых рейсов из Минска в столицу Индии Дели.

Как сообщает Avianews, рейсы будут запущены с 11 августа. Полеты будут осуществляться на американском самолете Boeing 737-8. Его дальности хватает, чтобы выполнить полет из Минска в Дели без промежуточных посадок на дозаправку. В парке "Белавиа" находится только один Boeing 737-8. Время в пути в направлении Дели составит 6 часов 40 минут, в направлении Минска — 7 часов 15 минут.

Первоначально полеты будут выполняться с частотой один раз в неделю с вылетом из Минска по пятницам, из Дели — по субботам. С 20 сентября "Белавиа" планирует добавить еще один еженедельный рейс — по средам из Минска и по четвергам из Дели.

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Минимальная цена авиабилетов начинается от 620 долларов в обе стороны за перелет в эконом-классе. Цена включает 10 кг ручной клади и 23 кг багажа.

Война в Украине и "Белавиа"

С первых дней российского вторжения в Украину Беларусь поддерживала агроссора. Именно с территории Беларуси осуществлялись первые ракетные удары по укранским городам. Именно с белорусских аэродромов и военных баз уже второй год ведутся обстрелы Украины.

В мае 2022 года "Белавиа" сообщила о том, что возобновит рейсы из Минска в Тель-Авив, однако вместо трех часов самолет будет лететь девять часов, облетая через Казахстан. Из-за европейских санкций и нападения России на Украину авиаперевозчик вынужден летать через Казахстан, поскольку прежний маршрут через юг России закрыт.

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