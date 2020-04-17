Несмотря на коронавирус: Volvo возобновит работу двух заводов

Перед возвращением персонала 20 апреля, во всех помещениях производства и офисов тщательно убрали и обработали их средствами дезинфекции.

Автомобилестроительная компания Volvo Cars с 20 апреля возобновит производство на заводе в Торсланде (Швеция) и в Генте (Бельгия), а также работу офисов в Швеции, после прекращения производства из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщила пресс-служба компании, в течение последних недель завод и офисные помещения подготовили для безопасного возвращения сотрудников.

"Перед возвращением персонала 20 апреля, во всех помещениях производственных мощностей и офисов тщательно убрали и обработали их средствами дезинфекции. На главных входах в здания сотрудникам будут предлагать проверку уровня температуры и измерение уровня кислорода в крови", - говорится в сообщении.

Также с 20 апреля восстанавливает работу завод Volvo Cars в Генте (Бельгия) при условии сокращения производства, а с 11 мая компания планирует открыть свой завод в Южной Каролине в США.

Отмечается, что в шведских офисных зданиях произошла перепланировка залов для совещаний, офисных помещений и ресторанов.

"Это сделано для обеспечения социального дистанцирования, например, путем другого размещения столов и ограничения количества людей, которым разрешено одновременно находиться в залах совещаний или ресторанах", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что благодаря постоянному диалогу с партнерами и поставщиками, компания планирует обеспечить дальнейшее производство и сократить задержки в цепи поставок.

При этом другие шведские мощности Volvo Cars - завод двигателей в Шёвде и площадка по изготовлению комплектующих деталей в Улуфстрёме - продолжат еженедельное планирование производства и будут адаптироваться в соответствии с потребностями других заводов.

Также отмечается, что Volvo Cars продолжит пользоваться программой поддержки, предоставленной правительством Швеции с начала года.

"Она гарантирует значительное сокращение рабочего времени для большинства сотрудников. Вместе с тем, до момента стабилизации рынков - поддержка правительства позволяет Volvo Cars защитить свой бизнес", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В настоящее время количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Больше всего людей болеет в США, Испании и Италии.

Справка УНИАН. Компания Volvo Cars была основана в 1927 году. Сегодня – это один из самых известных в мире автомобильных брендов, который в 2018 продал 642 253 автомобиля примерно в 100 странах мира. С 2010 года Volvo Cars входит в состав Zhejiang Geely Holding (Китай).

В 2018 году в Volvo Cars постоянно работали примерно 43 000 сотрудников. Главный офис Volvo Cars, разработка продукции, маркетинговые и административные функции сосредоточены в Гетеборге (Швеция), главный офис китайского подразделения – в Шанхае. Основные производственные предприятия находятся в Гетеборге (Швеция), Генте (Бельгия), Южной Каролине (США), Чэнду и Дацине (Китай). Двигатели производятся на заводе в Шёвде (Швеция) и Чжанцзякоу (Китай), а комплектующие - в Улуфстрёме (Швеция).