Кабмин назначил и.о. главы Мариупольского порта

Правительство утвердило Игоря Барского на должность и.о. директора Мариупольского порта

Кабинет министров Украины утвердил на должность и.о. директора "Мариупольского морского торгового порта" Игоря Барского, который занимал должность начальника администрации портов Украины в Мариуполе. Читайте такжеАМКУ разрешил отдать порт "Ольвия" в концессию катарской компании Об этом сообщил в своем Telegram-канале присутствующий на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко. "Кабмин согласовал назначение Барского Игоря Николаевича на должность и.о. директора "Мариупольского морского торгового порта", - написал Гончаренко. Как сообщал УНИАН, ранее должность исполняющего обязанности директора порта занимал Юрий Балан.

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