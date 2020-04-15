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Кабмин назначил и.о. главы Мариупольского порта

15:19, 15 апреля 2020
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров Украины утвердил на должность и.о. директора "Мариупольского морского торгового порта" Игоря Барского, который занимал должность начальника администрации портов Украины в Мариуполе.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале присутствующий на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин согласовал назначение Барского Игоря Николаевича на должность и.о. директора "Мариупольского морского торгового порта", - написал Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, ранее должность исполняющего обязанности директора порта занимал Юрий Балан.

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