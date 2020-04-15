Кабмин назначил и.о. главы Мариупольского порта
15:19, 15 апреля 2020Транспорт
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Правительство утвердило Игоря Барского на должность и.о. директора Мариупольского порта
Иллюстрация REUTERS
Кабинет министров Украины утвердил на должность и.о. директора "Мариупольского морского торгового порта" Игоря Барского, который занимал должность начальника администрации портов Украины в Мариуполе.
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Об этом сообщил в своем Telegram-канале присутствующий на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко.
"Кабмин согласовал назначение Барского Игоря Николаевича на должность и.о. директора "Мариупольского морского торгового порта", - написал Гончаренко.
Как сообщал УНИАН, ранее должность исполняющего обязанности директора порта занимал Юрий Балан.
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