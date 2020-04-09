На АЗС дешевеет автогаз

Ряд сетей АЗС в Украине снизили цены на автогаз на 10-40 копеек за литр. По состоянию на 9 апреля средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС составляет 10,1 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 8 по 9 апреля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-40 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на АЗС OKKO и WOG в Киеве автогаз подешевел на 40 копеек за литр, до 10,58-10,59 грн. На KLO и UPG цену снизили на 30 копеек за литр, до 9,99 грн и 9,81 грн. На АЗС «БРСМ-Нафта» газ подешевел на 10 копеек за литр, до 9,49 грн.

Таким образом, средняя розничная цена сжиженного газа на 9 апреля составляет 10,1 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 млн тонн.