Автогаз в Украине подешевел до 10 гривень за литр

По состоянию на 6 апреля средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС составляет 10,28 гривни/литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 3 по 6 апреля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-50 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на станциях Avantage 7 в Киеве автогаз подешевел на 40 копеек за литр, до 9,05 гривни. В Харьковском регионе цену снизили в сети U.GO ("Укргазвыдобування") - на 30 копеек за литр, до 9,2 гривни. На 40-50 копеек за литр снизилась цена в николаевской сети "Кворум-Нафта" и ровненской ОЛАС – до 9,45 гривни и 9,55 гривни.

Таким образом, средняя розничная цена сжиженного газа на 6 апреля составляет 10,28 гривни за литр.

Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 миллиона тонн.