Lufthansa объявила о закрытии лоукостера Germanwings и сокращении флота

В компании считают, что возвращение к докризисным уровням на рынке авиаперевозок затянется на годы.

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa во вторник, 7 апреля, объявила о значительном сокращении флота, а также приостановлении деятельности дочерней авиакомпании-лоукостера Germanwings.

Такие меры приняты правлением компании в рамках реструктуризации из-за кризиса в отрасли, вызванного пандемией коронавируса, сообщает DW со ссылкой на dpa.

Руководство Lufthansa считает, что "пройдут месяцы, прежде чем ограничения на поездки в мире будут полностью отменены, и годы, прежде чем мировой спрос на авиаперевозки вернется к докризисному уровню".

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В связи с этим Lufthansa начинает процесс сокращения флота не только в головной компании, но и во всех своих дочерних авиаперевозчикам, среди которых Eurowings, Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS International Airlines.

По меньшей мере 42 самолета только с флота Lufthansa и Eurowings будут поставлены на прикол, к тому же компания разрывает все договоры лизинга, что позволит сократить флот этих двух перевозчиков, который насчитывает 763 судна, на 10 процентов.

В то же время Lufthansa обещает все решения по реструктуризации принимать после консультаций с профсоюзами. Всем сотрудникам, которых затронут эти меры, по возможности предложат работу в других подразделениях компании. Это касается и 1400 сотрудников Germanwings.

Ранее УНИАН сообщал, что авиакомпания British Airways ведет переговоры с профсоюзом о планах временно отстранить от работы около 32.000 сотрудников, чтобы авиаперевозчик смог пережить пандемию коронавируса.