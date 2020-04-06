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Украина на карантине: где еще можно пересечь границу во время эпидемии коронавируса

17:40, 06 апреля 2020
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

Государственная таможенная служба Украины обновила интерактивную карту, на которой обозначила все пункты пропуска через госграницу для пассажирского и грузового сообщения - закрытые и открытые, а также те, которые будут закрыты с 7 апреля на основании соответствующего решения правительства о расширении перечня закрытых пунктов пропуска в связи с ужесточением карантинных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

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Как сообщили в пресс-службе Таможенной службы, ознакомиться с данной интерактивной картой можно по ссылке.

В пресс-службе также обращают внимание, что некоторые пропускные пункты имеют ограничения на передвижения пешеходов.

Также сообщается, что перечень закрытых пунктов опубликован в приложениях к соответствующему распоряжению правительства от 2 апреля № 370-р на сайте Кабмина.

Иллюстрация REUTERS

Как сообщал УНИАН, с 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только на собственном автотранспорте в 19 пунктах пропуска, временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение.

При этом исключения ограничительных мер могут приниматься в отношении эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.

По состоянию на март из 230 пунктов пропуска через государственную границу Украины было закрыто около 100 пунктов.

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