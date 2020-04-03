Продажи подержанных авто в Украине упали почти на 60%

Доля б/у авто на первичном рынке составила 80%.

Объем продаж в Украине бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в январе-марте текущего года составил 79,5 тысячи авто, что на 57% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Согласно сообщению, несмотря на это, доля б/у авто на первичном рынке составила 80%.

Также отмечается, что в марте на украинские номера перешли 18,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа.

"По сравнению с мартовским результатом прошлого года количество регистраций таких машин упала на 61%. Такая ситуация была вызвана тем, что последние две недели месяца Сервисные центры МВД в условиях карантина перестали предоставлять услуги по регистрации неновых авто", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, по данным "Укравтопрома", импортный секонд-хенд продолжает занимать доминирующее положение на первичном рынке легковых авто.

"Так в марте из 24,8 тысячи легковых автомобилей, впервые поставленных на учет в Украине, новой была только каждая четвертая машина. В результате пополнение легкового автопарка страны в прошлом месяце на 75% состояло из растаможенных авто с пробегом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым популярным б/у автомобилем месяца остается Volkswagen Passat с результатом 1099 авто.

Вторым, с небольшим отставанием от лидера, стал Renault Megane с результатом 1084 авто.

На третьем месте Skoda Octavia с результатом 982 авто.

Продолжает список Volkswagen Golf. Владельцами этой модели стал 861 украинец.

Замыкает пятерку лидеров - Ford Focus с результатом 695 мартовских регистраций.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", в 2019 году в Украине объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, вырос по сравнению с 2018 годом в 3,5 раза и составил 408,1 тысячи авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие