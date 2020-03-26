Завтра страна примет еще несколько бортов с украинцами из-за границы

Все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи.

Министерство инфраструктуры Украины планирует на 27 марта для украинцев, возвращающихся домой, авиарейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры.

В министерстве призвали украинцев за рубежом не медлить с возвращением домой.

"Согласно поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, Министерство инфраструктуры, Министерство юстиции, МВД, МИД и профильные вице-премьеры должны разработать план по ограничению любых пассажирских перевозок через государственную границу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приобрести билеты можно уже сегодня через сайты авиакомпаний "Международные авиалинии Украины" и SkyUp Airlines.

В министерстве также напомнили, что все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, всех предупреждают о необходимой самоизоляции на 14 дней.

Как сообщал УНИАН, украинские авиаперевозчики сейчас планируют рейсы для возвращения украинцев из отдаленных регионов - Северной Америки (Нью-Йорк, Торонто) и Индии (Дели).

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 24 апреля, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

18 марта Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда государственного бюджета сумму, эквивалентную 4,16 миллиона долларов, на обеспечение вывоза около 35,5 тысячи украинцев из-за рубежа авиационным транспортом.

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