В Одессе общественный транспорт будет перевозить только по спецпропускам

Основанием для проезда является служебное удостоверение или специальный пропуск.

В Одессе с 25 марта общественный транспорт на период карантина будет перевозить по спецпропускам ограниченный контингент пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Александр Илько.

По его словам, в ходе заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (Комиссия ТЭБ и ЧС) принято решение о внесение изменений в работу городского общественного пассажирского транспорта.

«С 25 марта и до особого распоряжения весь городской пассажирский транспорт (трамваи, троллейбусы и маршрутные автобусы) переводятся из статуса «общественный» в статус «специальный». Это значит, что будет осуществляться перевозка только сотрудников государственных, правоохранительных и муниципальных органов, а также предприятий и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность города», - заявил Илько.

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Основанием для проезда является служебное удостоверение или специальный пропуск.

Стоимость проезда остается без изменений.

До введения специальных пропусков основанием для проезда будет служить справка с места работы с печатью и удостоверение личности.

Для оформления пропуска руководителям предприятий и организаций города, которые согласно постановлению Кабинета министров Украины, продолжают работать в период карантина и не могут обеспечить своих сотрудников служебным транспортом, необходимо в срочном порядке обратиться в горсовет для выяснения оснований и целесообразности выдачи проездного документа.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе на время карантина будут действовать 10 из 64 автобусных маршрутов, а маршруты трамваев и троллейбусов не изменятся.

Еще сегодня днем на брифинге директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Александр Илько заявлял, что общественным транспортом смогут пользоваться все официально трудоустроенные горожане, которые смогут подтвердить свой статус документально.

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