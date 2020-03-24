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В Одессе на время карантина будут действовать 10 из 64 автобусных маршрутов

16:32, 24 марта 2020
Общество
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В Одессе на время карантина будет только 10 автобусних маршрутов \ фото culturemeter.od.ua

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Александр Илько.

Он отметил, что сохранятся без изменения следующие автобусные маршруты – №№ 146,121, 214, 165, 232, 127, 242, 191. Также будут функционировать еще 2 маршрута – №№ 220 и 201, но с незначительно измененной схемой движения.

Как пояснил Илько, данные 10 маршрутов выбраны, так как связывают «спальные» районы и крайне важные объекты городской инфраструктуры – больницы, сервис-центры и пр. Интервал движения должен составить 5-7 минут. Транспорт с других автобусных маршрутов (всего, без учета летних, их 64) будет переведен на десять указанных маршрутов.

«Сегодня в 11.00 прошло совещание со всеми перевозчиками города и принято решение – маршрутная сеть трамваев и троллейбусов функционирует без изменений», - добавил директор департамента.

Общественным транспортом смогут воспользоваться только работающие горожане при наличии соответствующих документов.

Как акцентировал Илько, с сегодняшнего дня работа по перевозке пассажиров в городе делится на два этапа. Этап первый – пассажиры перевозятся при наличии служебного удостоверения или справки с места работы, которая подтверждена документом, удостоверяющем личность.

Второй этап заключается в том, что указанный департамент внедрит единый пропуск для проезда в транспорте. Предполагается, что в течение трех дней такие пропуска будут изготовлены.

Как сообщал УНИАН, 23 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что на время карантина транспорт города планируют перевести на специальный режим работы.

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