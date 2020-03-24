Из-за коронавируса ключи покупателям Geely теперь доставляют дроны

Китайская компания перешла на полностью бесконтактную систему продаж.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 вынудила китайскую компанию Geely перейти на полностью бесконтактную систему продаж автомобилей.

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Об этом сообщает портал Motor.ru.

"Покупатели могут сконфигурировать модель онлайн, а ключи им доставят квадрокоптеры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале февраля Geely запустила собственную онлайн-платформу для продаж автомобилей, через которую можно выбрать понравившуюся модель и ее оснащение, ознакомиться с доступными программами финансирования и заказать доставку машины к дому. Причем чтобы минимизировать взаимодействие людей друг с другом, ключи новому владельцу доставит квадрокоптер. Пока такая услуга доступна лишь в отдельных провинциях Китая, но в будущем может начать работать по всей стране.

По данным Geely, с момента запуска онлайн-платформой воспользовались 10 тысяч человек. Ещё 110 тысяч заявили о готовности в ближайшее время удаленно купить автомобиль. В рамках борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 все машины, перед тем как попасть к владельцу, дезинфицируются, а кроссовер Icon так и вовсе оснащается антибактериальный салонным фильтром. Его разработка стала частью программы по созданию более совершенных систем очистки воздуха и переходу к использованию материалов с бактерицидными свойствами.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввести запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

Кроме того, с 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

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