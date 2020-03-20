УЗ запустит еще два скоростных поезда для эвакуации украинцев из Польши

Сегодня из Польши с помощью спецрейсов поездов вернулись более 1 тысячи 150 человек.

Акционерная компания "Укрзализныця" назначила курсирование еще двух скоростных поездов класса «Интерсити+» сообщением Перемышль - Киев с целью эвакуации граждан Украины из Польши, которые в результате ограничительных мер, в частности, введения карантина, направленного на противодействие распространению в стране коронавируса, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, поезд № 705/706 - 716/715 отправится с украинцами из польского Перемышля 21 марта в 13:10 и прибудет в Киев в 22:17.

Поезд №715/716 - 706/705 отправится из Перемышля 21 марта в 15:50 и прибудет в украинскую столицу в 00:46 22 марта.

"Билеты на указанные поезда можно купить только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua. Из Киева в Перемышль поезда отправятся без пассажиров. Бригада стюардов, которая обслуживает поезд, обеспечена всеми средствами защиты и дезинфекции", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что сегодня из Польши с помощью спецрейсов поездов вернулись более 1 тысячи 150 человек.

Как сообщал УНИАН, 20 марта "Укрзализныця" отправила пять специальных поездов класса «Интерсити+» сообщением Перемышль - Киев для эвакуации граждан Украины из Польши и Чехии.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

В этой связи, Министерство инфраструктуры организовывает спецрейсы, чтобы все украинцы смогли вернуться домой.