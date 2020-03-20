Закрытое метро: что происходит на дорогах Киева (карта)

Наиболее проблематично сейчас добраться в центр с Подола.

В Киеве третий день из-за карантина закрыт метрополитен. Из-за этого на дорогах в утренний час-пик образовались "тянучки".

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Как показывает карта Google, наиболее проблематично добраться в центр с Подола. В пробках «стали» улица Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская и Владимирский спуск.

Похожая ситуация и на проспекте Победы - от метро Политехнический институт до Цирка.

Кроме того, пробки образовались в районе метро Почайна, где «стоит» улица Богатырская и проспект Степана Бандеры.

Как сообщал УНИАН, с вечера 17 марта в Киеве не работает метрополитен. Ограничения связаны с карантином из-за коронавируса. Возобновлять его работу до 3 апреля столичные власти пока не планируют.