Самолеты, поезда и вокзалы ежедневно проходят дезинфекцию - Криклий

За проведение дезинфекции общественного транспорта в городах отвечают органы местного самоуправления.

Украинские самолеты, железнодорожный транспорт и железнодорожные вокзалы ежедневно проходят процедуру дезинфекции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга после завершения заседания правительства.

"У нас происходит постоянная дезинфекция на общественном транспорте. То, что касается министерства инфраструктуры, - это в первую очередь все самолеты, ранее эти мероприятия проводились, сейчас они еще более тщательно проводятся. Это же касается мест скопления людей. Это - железнодорожные вокзалы, железнодорожные поезда. Ежедневная дезинфекция проводится", - отметил он.

По словам министра, за дезинфекцию общественного транспорта в городах отвечают органы местного самоуправления.

Также Криклий заверил, что "Укрпошта" сделает все необходимое, чтобы не было коллапса доставок пенсий, социальных выплат и корреспонденции.

"Никаких ограничений в стране пока мы не создаем, и все наши задачи выполняются вовремя", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине на сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один - с летальным исходом.

Кабмин временно запретил въезд в Украину иностранцев и закрыл международное регулярное пассажирское сообщение. Так, принятым решением предусмотрено: временно закрыть с 00 ч. 00 мин. 17 марта 2020 года по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запретить с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).