Совет ЕС принял новые правила маркировки автомобильных шин

Новые правила маркировки направлены на снижение выбросов парниковых газов и шумового загрязнения.

Совет Европейского Союза одобрил новые правила маркировки автомобильных шин. Это касается экономичности топлива, сцепления на мокрой дороге и уровня шума.

Читайте такжеVolkswagen, Renault, Tesla: названы самые популярные автомобили в Европе

На сайте совета ЕС говорится, что этикетки на шинах должны стать более заметными и понятными для потребителей благодаря новым обязательствам по их изображению, передает liga.net.

Отмечается, что в положения добавят параметры пробега и стирания шин, когда эти методы тестирования станут доступны. Ожидается, что это поможет уменьшить количество микропластика, который попадает в окружающую среду из-за истирания шин. В будущем также появится этикетка для шин грузовых автомобилей и автобусов.

"Система маркировки шин направлена ​​на снижение выбросов парниковых газов и шумового загрязнения в транспортном секторе и повышение безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

В совете ЕС ожидают, что это позволит потребителям получать актуальную и сопоставимую информацию об эффективности использования топлива, безопасности и уровне шума, а также принимать рентабельные и экологичные решения при покупке новых шин.

Новые правила вступят в силу после их принятия Европейским парламентом и обнародования в официальном журнале Евросоюза.