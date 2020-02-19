Рассекречены характеристики новой Skoda Octavia RS

Названы характеристики двигателей «заряженных» модификаций лифтбека и универсала Skoda Octavia нового поколения.

В интернете появился документ австрийского подразделения компании Skoda, в котором содержатся некоторые данные о «заряженном» лифтбеке и универсале Octavia RS нового поколения. Премьера автомобилей состоится в марте на Женевском автосалоне.

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Бензиновая модификация новой Skoda Octavia RS получит двухлитровую «турбочетверку» мощностью 245 сил — столько же, сколько выдает двигатель модели нынешнего поколения. Мотор будет работает с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями, пишет Autonews.

Дизельный вариант получит двухлитровый агрегат мощностью 200 л.с., работающий только с роботизированной трансмиссией. В Австрии автомобили появятся в продаже в августе 2020 года.

Ранее в компании подтвердили, что Skoda Octavia RS впервые будет доступна с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. По предварительным данным, в ее состав войдет 1,4-литровая «турбочетверка», электромотор, комплект аккумуляторов и роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

В сумме агрегаты будут выдавать 245 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Автомобиль сможет ускоряться с места до 100 км/ч примерно за семь секунд. Запас хода исключительно на электротяге составит около 50 километров.