Украина рассчитывает на общее авиапространство с ЕС уже в этом году – Гончарук

По словам премьера, сейчас ведутся переговоры о том, когда именно может быть подписан этот документ.

Украина рассчитывает на подписание соглашения об общем авиационном пространстве с Европейским Союзом в этом году.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совместного с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи брифинга сегодня в Киеве.

«Есть документы, которые мы рассчитываем подписать в этом году. Например, это соглашение о совместном авиационном пространстве. Сейчас мы ведем переговоры о том, когда именно может быть подписан этот документ. Но уже в этом году мы можем ожидать его подписания», - сказал Гончарук.

Как сообщал УНИАН, крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" в 2019 году уплатил в пользу государства 2,05 миллиарда гривень налогов вместо запланированных финансовым планом выплат в размере 876 миллионов гривень.