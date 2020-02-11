Ямочные ремонты дорог должны уйти в прошлое – Зеленский

Президент ожидает, что "весной вместе со снегом асфальт не сойдет".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что ямочные ремонты на украинских дорогах должны отойти в прошлое.

Читайте также"Укравтодор" начал публикацию тендеров по ремонту дорог в этом годуКак передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время мероприятия «Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование» в Киеве.

«Долгие годы в нашей стране существовал так называемый успешный «стартап», благодаря которому чиновники построили себе не одно имение. Этот стартап называется «ямочный ремонт», – сказал Зеленский.

По его словам, проведение ямочных ремонтов на украинских дорогах должно отойти в прошлое. «Мы говорим о строительстве и капитальном ремонте дорог. В общем объеме работ они должны составлять не менее 80%», - подчеркнул глава государства.

Зеленский также выразил надежду, что «весной вместе со снегом не сойдет асфальт», поэтому на все работы должна быть гарантия и ответственность подрядчика. «Мы строим один раз и на долгие годы», – подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский анонсировал масштабное строительство новых дорог с 1 марта.