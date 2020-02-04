Зеленский разрешил "Укравтодору" брать в долг под госгарантии

Президент подписал законы, позволяющие "Укравтодору" привлекать заимствования на развитие дорожной инфраструктуры под госгарантии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, позволяющие Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодору") получать государственные гарантии по заимствованиям с 2020 года для финансирования развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, речь идет о двух законах – "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины" №467-ІХ и "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" №468-ІХ, которые Верховная Рада приняла 16 января 2020 года.

"Привлечение "Укравтодором" на развитие автомобильных дорог финансовых ресурсов позволит ускорить ремонт и реконструкцию дорог, модернизацию дорожной инфраструктуры, а также строительство новых путей. Активное развитие транспортных сетей и улучшение их качества будет стимулировать экономический рост и способствовать повышению безопасности дорожного движения, сокращению для людей и грузов времени нахождения в пути в пункты назначения", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла два системно связанных закона о предоставлении в 2020 году государственных долговых гарантий "Укравтодору". Согласно пояснительным запискам к законопроектам, они предусматривают предоставление в 2020 году "Укравтодору" до 19,27 миллиарда гривень в виде государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям.

При этом "Укравтодор" освобождается от обязательств предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по государственным гарантиям и вносить плату за предоставление государственных гарантий. Отмечается, что для финансирования проектов по ремонту и развитию существующей сети автомобильных дорог, а также для строительства новых дорог в 2020 году под государственные гарантии предлагается привлечь кредитные средства коммерческих банковских структур.