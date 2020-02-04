Зеленский разрешил "Укравтодору" брать в долг под госгарантии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, позволяющие Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодору") получать государственные гарантии по заимствованиям с 2020 года для финансирования развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения.
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Как сообщает пресс-служба главы государства, речь идет о двух законах – "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины" №467-ІХ и "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" №468-ІХ, которые Верховная Рада приняла 16 января 2020 года.
"Привлечение "Укравтодором" на развитие автомобильных дорог финансовых ресурсов позволит ускорить ремонт и реконструкцию дорог, модернизацию дорожной инфраструктуры, а также строительство новых путей. Активное развитие транспортных сетей и улучшение их качества будет стимулировать экономический рост и способствовать повышению безопасности дорожного движения, сокращению для людей и грузов времени нахождения в пути в пункты назначения", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла два системно связанных закона о предоставлении в 2020 году государственных долговых гарантий "Укравтодору". Согласно пояснительным запискам к законопроектам, они предусматривают предоставление в 2020 году "Укравтодору" до 19,27 миллиарда гривень в виде государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям.
При этом "Укравтодор" освобождается от обязательств предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по государственным гарантиям и вносить плату за предоставление государственных гарантий. Отмечается, что для финансирования проектов по ремонту и развитию существующей сети автомобильных дорог, а также для строительства новых дорог в 2020 году под государственные гарантии предлагается привлечь кредитные средства коммерческих банковских структур.