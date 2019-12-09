Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck

Высота последней новинки Tesla составляет 190 см, по крайней мере с установленным самым низким уровнем дорожного просвета.

Электрический пикап Tesla Cybertruck собрал более четверти миллиона заявок на предварительные заказы. Среди заказчиков - не только обычные люди, но и полиция Дубая и мэрия мексиканского города Сьюдад-Вальес. Самое забавное, что никто из них до сих пор не знал точных размеров автомобиля.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Данная информация интересовала пользователей Twitter больше всего, поэтому Илону Маску пришлось внести ясность. Это должно помочь будущим владельцам пикапа с выбором места для его хранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что высота демонстрационного автомобиля Tesla Cybertruck во время презентации примерно равнялась росту Маска, то есть где-то 187 см. Конкурирующие пикапы немного выше: Ford F-250 / 350 / 450 Super Dutys – около 198 см или 208 см для версии 4×4, F-150 – 193-195 см. Теперь мы знаем, что высота последней новинки Tesla составляет 190 см, по крайней мере с установленным самым низким уровнем дорожного просвета. Маск также не исключает, что к моменту начала производства пикап будет ещё ниже.

Tesla Cybertruck’s massive size is a wake up call for future owners looking to garage this beast (Video) https://t.co/ihlJyCJQTZpic.twitter.com/i6EVJLUlNe — TESLARATI (@Teslarati) December 6, 2019

Журналисты из Electrek, побывав на тест-драйве Cybertruck после презентации отметили довольно продуманный и даже в меру свободный интерьер. Возможно, компания внесёт кое-какие изменения во внутреннем пространстве, чтобы уменьшить длину пикапа. Илон Маск заверил, что такое действительно может быть, но не за счёт сокращения полезного пространства в салоне, либо грузоподъёмности.

How much smaller do you expect the smaller version you’ve mentioned you might make at some point to get? — Viv 🐉 (@flcnhvy) December 7, 2019

Глава Tesla также не исключает появление уменьшенной версии Cybertruck шириной около 185 см. Это значительно меньше, чем у F-150 и 250, ширина которых чуть более 200 см без учёта зеркал заднего вида. Правда у Cybertruck сейчас нет зеркал, но в серийной версии должны появиться. В любом случае, все озвученные Маском цифры не являются окончательными. Он пообещал озвучить их, когда будут внесены изменения.