Набсовет "Администрации морпортов" возглавил Андрей Гайдуцкий

Гайдуцкий имеет 20 лет профессионального опыта в сфере макроэкономики, макрофинансов, банковского дела и инвестиций.

Главой наблюдательного совета государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) избран Андрей Гайдуцкий.

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Как сообщила пресс-служба АМПУ, соответствующее решение набсовет принял на сегодняшнем заседании.

В пресс-службе напомнили, что 11 января этого года Андрей Гайдуцкий и Дмитрий Гончарук были назначены Министерством инфраструктуры Украины членами наблюдательного совета - представителями государства.

Отмечается, что Гайдуцкий имеет 20 лет профессионального опыта в сфере макроэкономики, макрофинансов, банковского дела и инвестиций.

"В 2015-2017 годах работал заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины. В 2015 году Гайдуцкий был инициатором и членом Рабочей группы по разработке нового законодательства о государственно-частном партнерстве", - говорится в сообщении.

Также Гайдуцкий работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных банках, включая "Альпари Банк", "Укрэксимбанк" и Национальный банк Украины.

"До этого работал в нескольких местных и международных инвестиционных компаниях, включая SARS Capital и американский инвестиционный фонд SigmaBleyzer. Имеет большой опыт сотрудничества с международными инвесторами, донорами и МФО", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 января Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы АМПУ Александра Голодницкого.

Справка УНИАН. Наблюдательный совет АМПУ был создан в феврале 2019 года. Сейчас в его состав входят три независимых члена - Патрик Верхувен (Бельгия), Вольфганг Хуртиенне (Германия), Ян ван Схонховен (Нидерланды), а также три представителя государства - Андрей Гайдуцкий, Антон Ященко и Дмитрий Гончарук.