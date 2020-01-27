Стали известны подробности о первом электрическом Ferrari

Возможная архитектура суперкара на электротяге раскрыта в патенте.

Компания Ferrari запатентовала в Европе схему полноприводного спортивного автомобиля с четырьмя независимыми электромоторами, каждый из которых приводит в движение одно колесо.

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Документ, датированный 22 января 2020, опубликовали на форуме Taycan EV, передает motor.ru.

Концепция Ferrari c четырьмя «независимыми» электродвигателями и индивидуальным приводом каждого колеса позволит эффективнее реализовать систему управления вектором тяги: в теории такая схема даст возможность непрерывно корректировать крутящий момент и при необходимости активировать систему рекуперации кинетической энергии. Похожая архитектура реализована в электрическом 1217-сильном гиперкаре Drako GTE.

Европейское патентное ведомство отнесло заявку Ferrari к категории гибридных транспортных средств. Это может означать, что наряду с электродвигателями в суперкаре будет использоваться традиционный ДВС, расположенный вместо батарейного блока — в таком случае новинка станет подзаряжаемым гибридом, как 1000-сильный четырёхмоторный SF90 Stradale.

Впрочем, патент Ferrari не является стопроцентным доказательством того, что архитектура с четырьмя электродвигателями найдёт применение в серийных суперкарах. Месяц назад генеральный директор итальянской марки Луи Камиллери заявил, что его «не устраивает существующий уровень развития технологий электромобилей», поэтому первый экологически чистый Ferrari выйдет на рынок не раньше, чем в 2025 году.