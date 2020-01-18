Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX - СМИ

В самой компании заявили, что столкнулись с какой-то новой проблемой при изменении программного обеспечения и работают над ее решением.

Компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, с которыми случались авиакатастрофы, в которых погибли в целом 346 человек.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на ABC News.

По данным агентства, сначала Boeing планировал переписать программное обеспечение только для системы MCAS, некорректная работа которой и была причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Однако впоследствии решили изменить софт полетного компьютера полностью.

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В самой компании заявили, что столкнулись с какой-то новой проблемой при изменении программного обеспечения и работают над ее решением. Собственно поэтому и отложили повторное введение 737 MAX в эксплуатацию.

«Мы проводим необходимые обновления и сотрудничаем с Федеральным управлением авиации над представлением этого изменения, и информируем наших клиентов и поставщиков. Наш приоритет — обеспечение безопасности 737 MAX и соответствие всем регуляторным нормам, прежде чем модель вернется к эксплуатации», — заявили в Boeing.

Напомним, в октябре 2018 года в Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX с 188 людьми на борту. Через несколько минут после взлета он потерял связь с диспетчерами и упал в море.

10 марта 2019 года такой же самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами на борту и 8 членами экипажа разбился, двигаясь из Эфиопии в столицу Кении — Найроби. Все находившиеся на борту, погибли.

После катастрофы в Эфиопии большинство стран мира ввели запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX.

19 марта 2019 года руководство Boeing заявило, что принимает меры для полного обеспечения безопасности эксплуатации лайнеров типа 737 MAX.

18 апреля 2019 года Boeing завершила последний 120 тестовый полет в рамках испытаний обновленного программного обеспечения для самолетов модели 737 MAX.

В июне более 400 пилотов подали коллективный иск на Boeing. Они заявили, что компания скрыла от них недостатки в системе 737 MAX.