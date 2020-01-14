Прорыв трубы возле Ocean Plaza: транспорт Киева изменил маршруты
В связи с прорывом теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве с изменениями курсируют троллейбусы №1, 12, 42д, 43, 50 и автобусы №20, 20к, 27, 51, 52. Движение по улице Антоновича полностью ограничено, поэтому утром 14 января там образовались пробки.
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Транспорт в Киеве будет курсировать с изменениями временно, пока полностью не ликвидируют последствия аварии, сообщили в "Киевпастрансе".
Как в Киеве 14 января курсируют троллейбусы
№1: улица Маршальская – улица Саперно-Слободская;
№12: станция метро "Васильковская" – улица Саперно-Слободская;
№42д: проспект Отрадный – улица Саперно-Слободская;
№43: Кибцентр – Дарницкая площадь без заезда на Лыбидскую площадь;
№50: улица Милославская – Дарницкая площадь.
Как курсируют автобусы
№20: станция метро "Площадь Льва Толстого" – улица Джона Маккейна – бульвар Дружбы Народов – жилой массив "Корчуватое";
№20к: станция метро "Площадь Льва Толстого" – улица Джона Маккейна – бульвар Дружбы Народов – улица Маршальская;
№27: село Пирогово – Демеевская площадь;
№51: станция метро "Красный хутор" – Демеевская площадь;
№52: улица Закарпатская – Демеевская площадь.
В пробках стоят Большая Васильковская, Лыбидская площадь, улица Николая Гринченко, Академика Филатова. Также образовалась тянучка в районе Демеевской площади.
Как сообщал УНИАН, вечером 13 января в центре Киева на улице Антоновича рядом со станцией метро "Лыбидская" и ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрассу. Всю улицу залило кипятком, затопило и первый этаж ТРЦ.
На месте также провалился асфальт и одна из маршруток упала задними колесами в яму размером 2 на 2 метра.
В результате инцидента в больницу попали 7 человек с ожогами конечностей.