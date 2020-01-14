Прорыв трубы возле Ocean Plaza: транспорт Киева изменил маршруты

Транспорт в Киеве будет курсировать с изменениями временно.

В связи с прорывом теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве с изменениями курсируют троллейбусы №1, 12, 42д, 43, 50 и автобусы №20, 20к, 27, 51, 52. Движение по улице Антоновича полностью ограничено, поэтому утром 14 января там образовались пробки.

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Транспорт в Киеве будет курсировать с изменениями временно, пока полностью не ликвидируют последствия аварии, сообщили в "Киевпастрансе".

Как в Киеве 14 января курсируют троллейбусы

№1: улица Маршальская – улица Саперно-Слободская;

№12: станция метро "Васильковская" – улица Саперно-Слободская;

№42д: проспект Отрадный – улица Саперно-Слободская;

№43: Кибцентр – Дарницкая площадь без заезда на Лыбидскую площадь;

№50: улица Милославская – Дарницкая площадь.

Как курсируют автобусы

№20: станция метро "Площадь Льва Толстого" – улица Джона Маккейна – бульвар Дружбы Народов – жилой массив "Корчуватое";

№20к: станция метро "Площадь Льва Толстого" – улица Джона Маккейна – бульвар Дружбы Народов – улица Маршальская;

№27: село Пирогово – Демеевская площадь;

№51: станция метро "Красный хутор" – Демеевская площадь;

№52: улица Закарпатская – Демеевская площадь.

В пробках стоят Большая Васильковская, Лыбидская площадь, улица Николая Гринченко, Академика Филатова. Также образовалась тянучка в районе Демеевской площади.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 января в центре Киева на улице Антоновича рядом со станцией метро "Лыбидская" и ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрассу. Всю улицу залило кипятком, затопило и первый этаж ТРЦ.

На месте также провалился асфальт и одна из маршруток упала задними колесами в яму размером 2 на 2 метра.

В результате инцидента в больницу попали 7 человек с ожогами конечностей.

Видео с места прорыва теплотрассы в Киеве: