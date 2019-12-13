В Украине продолжает дешеветь бензин: свежие цены

Ряд сетей АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо на 10-50 коп. за литр.

Крупные сетевые операторы с 12 по 13 декабря снизили цены на бензины и дизельное топливо на 10-50 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на станциях оператора Parallel цены снизились на 40 копеек за литр, до А-92 – 28,89 грн, А-95 – 29,89 грн, ДТ – 28,89 грн.

В сети Glusco топливо подешевело на 30 копеек за литр, до А-92 – 27,45 грн, А-95 – 28,45 грн, ДТ – 27,45 грн. На UPG бензины и ДТ подешевели на 50 копеек за литр, до: А-92 – 26 грн, А-95 – 27 грн, ДТ – 25,40 грн.

Как сообщал УНИАН, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что министерство намерено принять меры для снижения цен на бензин на автозаправочных станциях страны.

По словам министра, маржа продавцов бензина А-95 в Украине выросла за год с 8% до около 21%.

В начале декабря Антимонопольный комитет Украины принял обязательные для рассмотрения крупнейшими операторами АЗС рекомендации о необходимости снижения розничных цен на бензин, учитывая ряд рыночных факторов.

По данным комитета, в течение июня-ноября средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%; курс доллара к гривне снизился почти 12%; средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%.

При этом уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка остался практически неизменным.