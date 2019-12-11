"Укравтодор" будет принимать жалобы на состояние дорог через приложение

Жалобы водителей на состояние украинских дорог будут собирать в отдельную базу.

"Укравтодор" начал сотрудничество с навигационной системой Waze, с помощью которой государственное агентство будет собирать жалобы на состояние дорог.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, "Укравтодор" сможет собрать максимально полную информацию о состоянии покрытия по всей стране. А также оперативно получать сообщения о гололеде или ограничении в движении из-за аварии и реагировать на них. Жалобы водителей будут собирать в единую базу, доступную для дорожной службы в режиме реального времени. Вся информация в системе будет доступна с точными GPS-координатами, а также фотографиями и комментариями от водителей.

"Мы сможем еще более оперативно реагировать на жалобы граждан и сосредоточить наше внимание в первую очередь на наиболее проблемных участках дорог", - рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубрак.

Сейчас совместный проект с Waze работает в тестовом режиме во Львовской и Днепропетровской областях, но в дальнейшем запустится по всей стране.