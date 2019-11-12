Рада приняла закон о трехлетнем планировании строительства дорог

Закон позволит планировать и строить объекты дорожной инфраструктуры не в течение одного календарного года, как это происходит сегодня, а в течение трех лет.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины» (относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования)».

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №1041-Д проголосовали 368 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава подкомитета Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский определил данный законопроект как неотложный.

«Данная инициатива направлена на внедрение среднесрочной государственной целевой программы на строительство, реконструкцию, капитальный и средний текущий ремонт автодорог общего пользования государственного и местного значения. Это обусловлено тем, что дорожный фонд, из которого непосредственно финансируется государственная целевая программа, формируется из акцизов, которые поступают в дорожный фонд в середине года», - сообщил он.

Депутат также добавил, что поскольку строительный сезон заканчивается весной и не дает возможности провести капитальные работы по ремонту дорог, парламентом предлагается определить среднесрочное планирование работ на автомобильных дорогах в течение трехлетнего периода, согласно государственной целевой экономической программы развития дорог.

«Указанная программа утверждается Кабмином Украины. Также законопроект предоставляет возможность областным государственным администрациям направлять субвенцию, полученную из госбюджета, также и на проектно-поисковые работы, технический надзор и так далее, без финансирования которых невозможно начать строительство», - добавил он.

Скичко отметил, что законопроектом также предусматривается направление средств местных бюджетов, выделенных для ремонта местных дорог, в случае экономии, на ремонт других дорог местного значения.

Кроме того, депутаты проголосовали за принятие во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования.

За принятие соответствующего законопроекта №1064-Д проголосовали 334 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается внедрение среднесрочного планирования при строительстве и ремонте дорожной инфраструктуры. Проект направлен на выполнение среднесрочных и долгосрочных обязательств по договорам строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта дорог общего пользования государственного и местного значения. Принятие законопроекта государством позволит планировать и строить объекты дорожной инфраструктуры (дороги, мосты) не в течение одного календарного года, как это происходит сегодня, а в течение трех лет. Также отменяется утверждение Бюджетным комитетом перечня объектов дорожной инфраструктуры, которая строится и ремонтируется, с передачей этих полномочий Мининфраструктуры. А местные общины могут присоединяться к процессу ремонта или строительства инфраструктурных объектов государственного значения на условиях софинансирования.

Справка УНИАН. Общая протяженность украинских дорог вместе с улично-дорожными сетями составляет около 430 тыс. км, из которых только 50 тыс. км дорог государственного значения, за которые несет ответственность «Укравтодор». За 120 тыс. км дорог местного значения, которые соединяют между собой села и села с районными центрами, с 1 января 2018 года отвечают областные госадминистрации.