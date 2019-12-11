Украинские АЗС снизили цены бензин и дизтопливо

Например, на станциях оператора ОККО стоимость бензинов опустилась на 30 копеек за литр.

Крупные сетевые операторы с 10 по 11 декабря снизили цены на бензины и дизельное топливо на 20-30 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на станциях оператора ОККО стоимость бензинов опустилась на 30 копеек за литр, до: А-92 – 29,19 гривни, А-95 – 30,19 гривни, А-95 Премиум – 31,19 гривни. Дизельное топливо подешевело на 20 копеек за литр, до 29,29 гривни.

На автозаправках WOG стоимость бензинов снизилась на 20 копеек за литр, до: А-92 – 29,29 грн, А-95 – 30,29 гривни, А-95 Премиум – 31,29 гривни. Цена дизельного топлива уменьшилась на 30 копеек за литр, до 29,19 гривни. Стоимость премиального дизеля на заправках WOG и ОККО осталась неизменной – порядка 30,79 гривни/литр.

На АЗС Glusco стоимость бензинов А-92 и А-95 снизилась на 10 копеек за литр, до 27,75 гривни и 28,75 гривни, соответственно. Дизтопливо также подешевело на 10 копеек за литр, до 27,75 гривни.

Как сообщал УНИАН, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что министерство намерено принять меры для снижения цен на бензин на автозаправочных станциях страны.

По словам министра, маржа продавцов бензина А-95 в Украине выросла за год с 8% до около 21%.

В начале декабря Антимонопольный комитет Украины принял обязательные для рассмотрения крупнейшими операторами АЗС рекомендации о необходимости снижения розничных цен на бензин, учитывая ряд рыночных факторов.

По данным комитета, в течение июня-ноября средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%; курс доллара к гривне снизился почти 12%; средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%.

При этом уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка остался практически неизменным.