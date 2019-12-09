АМКУ оштрафовал Администрацию морпортов на 5,5 миллиона гривень

Антимонопольный комитет признал неправомерным взыскание Администрацией морcких портов дополнительных средств с судов в 2017-2018 годах, в связи с чем наложил штраф.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал неправомерным взыскание дополнительных средств с судов Администрацией морcких портов Украины (АМПУ) в период 2017-2018 годов и наложил штраф в размере 5,5 млн грн.

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Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев.

По его словам, АМПУ в 2017-2018 годах взимала с заходящих в украинские порты судов кроме корабельного сбора следующие дополнительные средства: за услуги по оформлению прихода судов в порт и их выхода из порта, за услуги по проверке судов на соответствие требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств.

"Антимонопольный комитет установил, что эти дополнительные сборы на самом деле входили в корабельный сбор, а у ГП "АМПУ" отсутствовали основания для взыскания таких средств. Решением административной коллегии АМКУ упомянутые действия Администрации морских портов Украины признаны нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением. НА ГП «АМПУ» наложен штраф в размере 5,5 млн грн", - подчеркнул председатель АМКУ.

Как сообщал УНИАН, АМПУ в январе-июне 2019 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 34,7% - до 853,61 млн грн с 1,15 млрд грн.

Администрация морских портов Украины начала работу в июне 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт «Черноморск» и порт «Пивденный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания "Ольвия". Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.